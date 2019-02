Neres concurreert met Vinícius Júnior om plekje in Braziliaanse selectie

David Neres mag dromen van zijn interlanddebuut voor Brazilië.

De aanvaller van Ajax is een serieuze optie voor bondscoach Tite, zo bevestigt diens assistent Cléber Xavier dit weekeinde in gesprek met Globo Esporte . Brazilië speelt volgende maand vriendschappelijk tegen Panama en Tsjechië en is aankomende zomer organisator van de Copa América.

Brazilië zal het tegen Panama en Tsjechië moeten stellen zonder sterspeler Neymar. De vedette van Paris Saint-Germain is nog zeker tot april uitgeschakeld met een voetblessure, waardoor bondscoach Tite op zoek is naar alternatieven. Lucas Paquetá van AC Milan zal volgende maand hoogstwaarschijnlijk de kans krijgen zich te tonen, maar Tite heeft meer namen in het vizier. "Vinícius Júnior (Real Madrid, red.) is een optie en datzelfde geldt voor David Neres en Éverton Soares van Grêmio. Daarnaast hebben we ook Richarlison (Everton, red.) nog: hij kan zowel vanaf de flank als vanuit de punt komen", vertelt Xavier.



De rechterhand van Tite bevestigt dat Brazilië de oefenduels met Panama en Tsjechië zal gebruiken om te experimenteren. "Het is de laatste keer voor de Copa América dat we bij elkaar komen. Het idee is om één of twee nieuwe namen bij de selectie te halen", legt hij uit. "We zullen zonder Neymar en Douglas Costa zijn, want zij zijn recentelijk geblesseerd geraakt. We zullen de ploeg enigszins proberen te renoveren."



Neres is meervoudig jeugdinternational van Brazilië, maar zijn debuut voor de A-ploeg maakte de 21-jarige Ajacied nog niet. Datzelfde geldt voor Vinícius Júnior, die de laatste maanden als linksbuiten indruk maakt bij Real Madrid. Lucas Paquetá, Éverton Soares en Richarlison debuteerden al wel voor De Goddelijke Kanaries .