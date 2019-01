"Nee, we praten er niet over bij Barcelona, ik geloof het ook niet"

Jordi Alba gelooft niet in een terugkeer van Neymar bij Barcelona.

De Braziliaanse aanvaller ruilde de Spaanse topclub in de zomer van 2017 in voor een dienstverband bij Paris Saint-Germain en sindsdien wordt de 26-jarige dribbelaar continu in verband gebracht met een reünie met de spelers van Barcelona. De linksback ziet het echter niet gebeuren.

De 29-jarige verdediger geeft in een interview met SPORT aan dat er in de kleedkamer van Barcelona ook niet wordt gesproken over dit onderwerp. "Nee, we praten er niet over. Uiteindelijk komen de verhalen ook van mensen buiten de club. Ik geloof ook niet dat het waar is. Neymar is een geweldige speler, een van de beste spelers ter wereld."



"Maar hij heeft besloten om te gaan en ik zie de logica er niet van in dat hij nu terug zou willen", vervolgt de 67-voudig international van Spanje. "Ik geloof het niet. Hij is een fantastische speler die met iedereen in de kleedkamer bevriend is, maar dat waren spelers als Pedro en Marc Bartra ook. En niemand praat over hun mogelijke terugkeer."



"Iedereen neemt zijn eigen beslissingen en die moet je respecteren. Eerlijk, ik geloof niet in een terugkeer", aldus Alba, die zelf nog tot de zomer van 2020 vastligt. Hij is optimistisch over een contractverlenging. "Het is mijn droom om bij Barcelona te blijven. Ik heb hier de liefde van de fans en mijn teamgenoten. Ik geloof niet dat ik ergens anders gelukkiger zou zijn."