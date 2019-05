Nederlandse succestrainers niet in beeld bij Barça: "Valverde heeft onze steun"

Ernesto Valverde mag zich ook volgend seizoen trainer van Barcelona noemen. Hij krijgt het vertrouwen van het bestuur ondanks een morrende achterban.

De clubleiding kan niets met de kritiek van de buitenwacht en ziet voldoende aanknopingspunten om de samenwerking voort te zetten. "Hij heeft een contract en we zijn blij met hem", laat voorzitter Josep Maria Bartomeu donderdag optekenen in de Spaanse media. Geruchten over een eventuele aanstelling van Ronald Koeman of Erik ten Hag verwijst hij naar het rijk der fabelen.

"Valverde heeft de steun van mij en van de directie. Dat heb ik hem de dag na de uitschakeling (door in de , red.) al verteld", voegt Bartomeu daaraan toe. Koeman en Ten Hag zijn door media in Spanje in verband gebracht met de trainersfunctie in het Camp Nou, maar Valverde is niet bang voor een ontslaggesprek. "Ik heb met de voorzitter gesproken en heb me altijd gesteund gevoeld door de club. Zo'n enorme tik maakt nu eenmaal veel los, iedereen begint dan te steigeren."



De Spaanse oefenmeester veroverde met de 26ste landstitel in de clubgeschiedenis en bereidt zich met zijn ploeg voor op de bekerfinale, op 25 mei tegen . Er was ook tegenslag, want de Catalanen werden in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld door Liverpool. De 3-0 overwinning op eigen veld bleek uiteindelijk niets waard. The Redswonnen het returnduel met 4-0 na een fabelachtige tweede helft op Anfield.



Toch overheerst vooral tevredenheid binnen de technische staf van Barcelona. "Het was geweldig. Onze hoofddoelstelling is de competitie en daarnaast willen we ook de beker en de Champions League winnen. We willen altijd meer en het is aan de jongens om zich te herstellen van de domper in de Champions League." De 55-jarige coach verwacht niet dat een eventuele nederlaag tegen Valencia desastreuze gevolgen voor hem heeft. "Die wedstrijd bepaalt niets", aldus Valverde.