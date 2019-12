Nederlandse 'fraudeervoetballer' ontsnapt aan Deense politie

De Deense politie heeft een opsporingsbericht naar buiten gebracht voor Bernio Verhagen.

De 25-jarige 'voetballer' die in Denemarken vastzat op verdenking van fraude wist maandagmiddag tijdens een transport naar de gevangenis te ontkomen. "We vragen het publiek naar hem uit te kijken", zo plaatst de Deense politie op Twitter.

Verhagen kwam onlangs in het nieuws, nadat zijn club Viborg FF erachter was gekomen dat hij de boel had belazerd. Viborg, dat uitkomt op het tweede Deense niveau, werd in juli benaderd door een man die zei van het bekende managementbureau Stellar Group te zijn.

De man stelde voor aan de Deense voetbalclub om Verhagen voor een half jaar vast te leggen, omdat de speler in januari naar China zou verkassen.

Viborg ging vervolgens in zee met Verhagen, maar kwam er al snel achter dat hij niet over de gewenste voetbalkwaliteiten beschikte. De club kwam erachter dat Verhagen heeft gefraudeerd bij zijn komst en diende een strafrechtelijke klacht in tegen hem en zijn zaakwaarnemers.

Verhagen wordt in Denemarken ook verdacht van oplichting, diefstal en mishandeling van zijn vriendin.

VICE Sports schreef eerder al over de bedenkelijke reputatie van Verhagen. De vleugelspeler tekende bij Cape Town City FC in Zuid-Afrika, zonder dat hij ook maar een wedstrijd bij zijn eerdere werkgever FC Dinamo-Auto uit Moldavië had gespeeld.

Bij de Zuid-Afrikaanse club hield Verhagen het ook snel voor gezien zonder een duel te spelen, waarna hij opdook bij het Chileense Audax Italiano. Ook het avontuur in Chili hield na een paar maanden op.