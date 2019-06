'Nederlandse club die in de Champions League speelt' doet bod op Álvarez

Edson Álvarez is mogelijk op weg naar Nederland.

'Een club uit de die in de speelt'; heeft zich met een bod van omgerekend 13,2 miljoen euro gemeld bij Club América, zo meldt de Mexicaanse tak van FOX Sports donderdagavond. Het kan gaan om of ; beide clubs werden deze maand al in verband gebracht met de verdediger annex verdedigende middenvelder.

Clubvoorzitter Santiago Baños en trainer Miguel Herrera verzekerden woensdag nog dat er geen officieel bod was binnengekomen voor Álvarez, maar daar zou een dag later verandering in zijn gekomen. Verslaggeefster Monica Arredondo stelt dat Club América akkoord is gegaan met het Nederlandse bod. "Er is een club uit Engeland die nog interesse heeft. Maar als het Nederlandse bod niet wordt overtroffen, dan gaat Álvarez naar de Eredivisie."



Die Engelse club is , dat al langere tijd belangstelling heeft voor de 23-voudig international van Mexico. The Wolves waren uit op een huurdeal, maar lijken een transfersom op tafel te moeten leggen als ze nog kans willen maken op de komst van Álvarez. In de Mexicaanse media werd Álvarez ook al gelinkt aan Atalanta, en . Zijn contract bij Club América loopt nog twee jaar door.



Mocht de Gold Cup-ganger kiezen voor PSV, dan krijgt hij te maken met landgenoten Hirving Lozano en Érick Gutiérrez. Trainer Herrera zei eerder deze maand nog tegen TVC Deportes dat hij verwacht dat zijn pupil naar Europa trekt. "Ik zie hem niet bij ons blijven. Hij is een speler die de aandacht heeft getrokken van veel clubs uit Europa. Maar zolang hij nog bij ons onder contract staat, beschouw ik hem als onze speler."