Nederlands Juve-talent heeft 'klik' met Ronaldo: "Ik zie hem als mijn mentor"

Leandro Fernandes ruilde de jeugdopleiding van PSV vorig jaar in voor die van Juventus.

De talentvolle middenvelder tekende een contract tot medio 2022 en hoopt op een grote doorbraak in Turijn. Vlak nadat hij zijn handtekening had gezet bij la Vecchia Signora presenteerde met Cristiano Ronaldo zijn voorbeeld. Vanaf hun eerste ontmoeting hadden Fernandes en Ronaldo een goede klik, zo vertelt hij in gesprek met FunX . "Juventus is geen club, Juventus is een familie. Daar heb ik écht gevoeld wat liefde is voor voetbal."

"Voor twee weken wilde ik het niet geloven, zo'n grote club... Dat verwacht je niet", aldus Fernandes over het moment dat hij hoorde van de interesse van Juventus. Hij maakte de overstap van naar Juventus en tekende voor vier jaar. "Ik werd opgevangen door Paulo Dybala, Douglas Costa, Gonzalo Higuaín, Pavel Nedved. Dat zijn jongens waar ik mee speel op FIFA, en dan komen ze naar mij om me welkom te heten."



Zijn eerste ontmoeting met Ronaldo kan Fernandes zich nog goed herinneren. Hij was net klaar met douchen toen hij rumoer op de gang merkte. "Ik had een handdoek om mijn heup, slippertjes aan, zat op mijn telefoon en zag ineens honderd camera's op de gang. Ik rook sterke parfum en zie ineens iemand boven de rest uitsteken. Ik keek, keek nog een keer, en nog een keer en dacht: nee... . Hij kwam de kleedkamer in en ik werd voorgesteld aan hem. Hij zei: 'Laten we er een mooi jaar van maken.' Toen begon ik Portugees te praten tegen hem en toen kregen we een soort van klik", aldus Fernandes, die door zijn Angolese afkomst de Portugese taal beheerst.



"Ik heb een goede band met Ronaldo en praat vaak met hem", vervolgt de Nederlandse jeugdinternational. "Ik zie hem als mijn mentor. Als ik hem na de training in de gym zie, dan doe ik mijn schoenen aan en ga ik ook meteen de gym in. Omdat hij mij motiveert. Hij zei het heel mooi: 'Waar zie jij jezelf over vijf jaar? Je moet niet denken aan vijf jaar. Je moet denken aan de dag. Elke dag moet je honderd procent geven en harder trainen dan de rest. Zorg dat je tegen jezelf kan zeggen: 'Ik train.' Een paar keer je biceps trainen, dat is geen trainen. Elke dag moet je twee uur van tevoren aanwezig zijn, voor een massage en je warming-up. Daarna wil ik je weer twee uur na de training zien. Als jij een mentaliteit hebt om écht een winnaar te zijn, en niet alleen zegt dat je een winnaarsmentaliteit hebt, maar het ook echt laat zien aan de buitenwereld, dan pas ben je een winnaar.'"



Fernandes kwam door een knieblessure acht maanden niet in actie. Voor zijn blessure mocht hij regelmatig meetrainen met het eerste elftal. "Als je op achttienjarige leeftijd mee mag trainen met het eerste van Juventus... Dat is een jongensdroom", aldus Fernandes, die van Ronaldo ook advies kreeg over zijn knieblessure. "Hij zei dat dit normaal is. Elke grote speler heeft wel eens een blessure gehad. Nu is het aan mij om daar bovenop te komen. Een trainer kan je alles zeggen, maar een speler die naast je staat en ook vanaf nul is begonnen en vijf keer de Ballon d'r heeft gewonnen... Ik kan niet níét naar hem luisteren. Ik móét naar hem luisteren. Als ik niet naar hem zou luisteren, dan zou ik geen profvoetballer willen worden."