Nederlands elftal weet reeds één opponent in EK-groep

Oranje besloot de kwalificatiecyclus voor het EK van 2020 dinsdagavond met een 5-0 overwinning op Estland.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman was na het 0-0 gelijkspel van afgelopen zaterdag tegen Noord-Ierland al zeker van een EK-ticket. Het speelt op het toernooi van komende zomer drie keer in de Johan Cruijff ArenA en treft in ieder geval Oekraïne.

Door de ruime overwinning van Duitsland op Noord-Ierland eindigt Oranje als tweede in Groep C. Daardoor zit die Mannschaft bij de EK-loting in pot 1, terwijl het Nederlands elftal als beste nummer twee van de EK-kwalificatiecyclus een plek in pot 2 krijgt.

Als gastland heeft Oranje al een plek gekregen in Groep C en er kan niet tegen een van de organiserende landen uit pot 1 geloot worden. Het betekent dat Oranje in ieder geval niet tegen Engeland, Italië, Duitsland of Spanje komt te spelen.

Ook België zit in pot 1, maar de Rode Duivels weten al dat zij Rusland uit pot 2 treffen. De Russen kunnen door de onderlinge spanningen niet tegen Oekraïne (dat als groepswinnaar een plaats in pot 1 heeft) spelen, waardoor het al zeker is dat Oranje het tijdens het EK zal opnemen tegen de ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko. Het is ook al zeker dat België en Rusland, die elkaar ook al in de kwalificatie troffen, het opnemen tegen Denemarken, omdat de Denen als gastland aan Groep B worden toegevoegd.

Indien Roemenië zich via de play-offs voor het EK kwalificeert, worden zij als gastland toegevoegd aan de groep van Oranje en Oekraïne. In dat geval komt alleen de vierde opponent van het Nederlands elftal nog uit de loting. Portugal, Turkije, Oostenrijk, Tsjechië of Zweden zijn de ploegen die uit pot 3 uit de koker kunnen komen.