Nederlander prijkt in lijst van jeugdhelden Gareth Bale: "Een geweldige ploeg"

Gareth Bale heeft genoten van de samenwerking met Cristiano Ronaldo bij Real Madrid, zo geeft de aanvaller aan in gesprek met BT Sport.

De Welshman ruilde in 2013 in voor de Koninklijke en tot afgelopen zomer was hij ploeggenoot van Ronaldo, die inmiddels werkzaam is bij . Bale ontkent dat hij problemen had met de superster.

"Cristiano is een ongelooflijke speler. Ik heb echt genoten van onze samenwerking. Natuurlijk willen de media dingen overdrijven en een hype maken van bepaalde problemen, maar die problemen waren er nooit. We gingen erg goed met elkaar om. Hij heeft met zijn doelpunten ongelooflijk veel betekend voor de club. Een ongekende speler die het nu nog steeds laat zien", aldus Bale.



De aanvaller geeft in hetzelfde interview aan dat hij vroeger meerdere idolen had. Onder anderen Dennis Bergkamp en Thierry Henry, oud-spelers van , waren geliefd bij de ex-speler van Tottenham. "Ik keek vroeger heel vaak naar Arsenal en genoot van Henry. Ik keek ook altijd graag naar Bergkamp. Ze hadden een geweldige ploeg", zegt Bale, die ook in landgenoot Ryan Giggs een voorbeeld had.



"Hij was van enorme invloed op mijn loopbaan. Hij was mijn idool! Ik keek enorm naar hem op. Ik genoot van zijn spel", stelt Bale, die nu Giggs als trainer heeft bij de nationale ploeg van Wales. "Kinderen willen altijd hun held zijn en bij een partijspel schreeuwde ik altijd dat ik Giggs was", besluit Bale, die nog tot medio 2022 vastligt bij de Spaanse topclub.