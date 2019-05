Nederlander getipt: "Hij zou de perfecte opvolger van Alderweireld zijn"

Nathan Aké kan terugkijken op een prima seizoen. De verdediger handhaafde zich met zijn club Bournemouth eenvoudig in de Premier League.

Inmiddels is Aké ook een vaste waarde in de selectie van het . Darren Anderton is onder de indruk van de ontwikkeling en hij zou de Oranje-international graag bij zien voetballen.



Anderton, die zelf in het verleden meer dan 250 officiële wedstrijden voor Tottenham speelde, geeft dit weekeinde in gesprek met de Evening Standard hoog op over Aké. "Nathan Aké zou de perfecte opvolger van Toby Alderweireld bij Totttenham Hotspur zijn", zegt de oud-middenvelder. Alderweireld heeft nog een contract tot medio 2020 bij the Spurs , maar kan vanwege een gelimiteerde transfersom in die verbintenis aankomende zomer al voor ongeveer 28 miljoen euro vertrekken.



Anderton vindt dat de 24-jarige Aké de afgelopen twee seizoenen een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt bij , dat in 2017 ongeveer 23 miljoen euro betaalde aan om de jeugdexponent van in te lijven. "Hij is een uitstekende speler. Hij is een goede verdediger en is met de bal aan de voet ook sterk."



"Het feit dat Bournemouth zich opnieuw heeft gehandhaafd in de Premier League, mag voor een groot deel op het conto van Aké worden geschreven", vervolgt Anderton. "Het zou me geenszins verrassen als Tottenham aankomende zomer een poging zou doen om hem te strikken. Ik weet dat Aké erg gelukkig is bij Bournemouth, maar Tottenham is een aantrekkelijke optie." Het contract van Aké bij bij Bournemouth loopt nog door tot medio 2022.