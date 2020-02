Nederland wordt na Ajax-debacle serieus bedreigd door Oekraïne en Oostenrijk

Ondanks de nederlaag van Ajax en het gelijkspel van AZ donderdagavond in de Europa League, hoeft Nederland als voetballand niet te wanhopen.

De behaalde punten van de Nederlandse clubs van vóór de winterstop zijn zeer waarschijnlijk genoeg om dit seizoen in de cruciale top-10 op de coëfficiëntenranking te blijven. Toch vormen Oekraïne en Oostenrijk een serieuze bedreiging.

Voor dit seizoen is nummer tien Oekraïne vrijwel zeker de enige die nummer negen Nederland nog kan bedreigen. De Oekraïners zagen Shakhtar Donetsk met 2-1 winnen van , mogen daardoor 0,4 punt bijschrijven, en hebben bovendien een uitstekend perspectief op meer punten in het verdere verloop van de .

Oekraïne staat nu nog 1,65 punt achter op Nederland, een gat dat voor Shakhtar in theorie te overbruggen is als en uitgeschakeld zouden worden.

Mocht Nederland door Oekraïne worden gepasseerd, dan hoeft dat geen ramp te zijn. Plek negen en tien op de ranking geven namelijk recht op dezelfde Europese tickets voor het seizoen 2021/22.

Door dit seizoen in de top-10 te eindigen mag de landskampioen van de van 2021 direct instromen in de . Zelfs de top-11 kan daarvoor genoeg zijn, maar dan moet de Champions League-winnaar van 2021 zich via de competitie óók kwalificeren voor het elitetoernooi.

Door het 1-1 gelijkspel van LASK Linz maakt de Oostenrijkse ploeg een aardige kans om verder te gaan in het Europa League-toernooi. De andere deelnemer, Red Bull Salzburg, ging wel onderuit bij (4-1).

Oostenrijk staat nu nog twaalfde op de ranking en vormt voor dit seizoen geen bedreiging, maar kan vanaf volgend seizoen enorme stappen gaan zetten. Volgend seizoen vallen namelijk voor alle landen de punten van het seizoen 2015/16 weg (het gaat namelijk steeds om de laatste vijf seizoenen).

Oostenrijk scoorde dat jaar slechts 3,8 punt, terwijl België (7,4) Nederland (5,75), Oekraïne (9,8) en Turkije (6,6) beduidend betere scores gaan kwijtraken. Het Alpenland compenseert volgend seizoen dus in één klap veel punten op de concurrentie, zonder daarvoor een wedstrijd te hoeven spelen.