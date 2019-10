Nederland stijgt opnieuw op FIFA-ranking en heeft top tien in zicht

Het Nederlands elftal is een plek gestegen op de wereldranglijst van FIFA.

Het team van bondscoach Ronald Koeman is terug te vinden op de twaalfde plaats. Nederland is Zwitserland gepasseerd, dat twee plekken is gedaald.

Nederland heeft de stijging te danken aan twee gewonnen EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland (3-1) en Wit-Rusland (1-2). Er is sprake van een serieuze opmars, want Nederland stond afgelopen zomer nog op een gedeelde zestiende plaats met Italië.

Vorige maand steeg Oranje met drie plekken en ging het onder meer Duitsland voorbij. Dat was te danken aan de 2-4 overwinning op Die Mannschaft en de 0-4 overwinning op Estland in de EK-kwalificatie. Het team van Koeman won de afgelopen interlandperiode ook tweemaal, waardoor Nederland er nog beter voorstaat.

In de top van de wereldranglijst verandert er niets. België blijft de nummer een, gevolgd door Frankrijk, Brazilië en Engeland. Portugal heeft in de top vijf plaats moeten maken voor Uruguay. In november kan Oranje een nieuwe stap zetten op de FIFA-ranking.

Op 16 november staat de uitwedstrijd tegen Noord-Ierland op het programma. Drie dagen later wordt de EK-kwalificatie afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Estland.