Nederlaag komt hard aan bij Peter Bosz: "Dat was gewoon slecht"

Bayer Leverkusen maakte zaterdag indruk door te winnen van Bayern Munchen, maar nu staat de formatie van Peter Bosz weer met beide benen op de grond.

In de derde ronde van de DFB Pokal werd met 2-1 verloren van Heidenheim, de nummer zes van de 2. Bundesliga. Bosz uit na afloop zijn ontevredenheid over het spel van zijn ploeg. "We hebben in de eerste helft georganiseerd gespeeld, de tegenstander laten lopen en zijn goed op voorsprong gekomen (via een goal van Julian Brandt, red.). Maar de tweede helft was gewoon slecht. Daarom heeft Heidenheim op het eind verdiend gewonnen", zegt Bosz op de persconferentie na afloop, geciteerd via de officiële kanalen van die Werkself.



"Hoe we in de tweede helft simpel de ballen verloren en de doelpunten tegen kregen... Dan mag je hier niet winnen. En dat is ons ook niet gelukt. Daarom de felicitaties aan Heidenheim. Het verschil met de eerste helft was gewoon te groot. We moeten voetballen, de tegenstander laten lopen. Dat hebben we na rust niet meer gedaan. Het is lastig te verklaren waaraan het exact gelegen heeft."



"De tegentreffers hebben niets met onze aanvallende instelling te maken. Als we in de eerste helft zo kunnen verdedigen, dan is de tweede helft onverklaarbaar. In de eerste 45 minuten hadden we die problemen niet, terwijl we tegen dezelfde tegenstander speelden", aldus Bosz, die nu twee duels heeft gewonnen en evenzoveel wedstrijden heeft verloren met Leverkusen.