"Nederlaag in Barcelona heeft geen effect op Liverpool"

Pep Guardiola verwacht niet dat Liverpool in de Engelse titelrace instort naar aanleiding van de pijnlijke nederlaag van woensdag tegen Barcelona.

The Reds kwamen in Camp Nou met name in de tweede helft zeer goed voor de dag, maar het lukte de Engelsen niet om na rust een 1-0 achterstand weg te werken. Door twee goals van Lionel Messi, waaronder een prachtige vrije trap, won Barça uiteindelijk met 3-0. Zaterdag gaat op bezoek bij .



Guardiola denkt niet dat het resultaat in de van invloed is op het spel van de titelconcurrent. "Nee, dat verwacht ik niet. Het was een geweldige wedstrijd, van beide kanten", oordeelde de Spanjaard vrijdag over de eerste halve finale. "Liverpool speelde uitstekend en het was van beide teams een goede prestatie. Ik heb ervan genoten."



"Ik denk niet dat het effect op hen heeft. Het wordt geen makkelijk duel in Newcastle, maar Liverpool zal goed voorbereid zijn", aldus Guardiola, wiens elftal maandagavond pas in actie komt tegen (thuis). " verdedigde gewoon heel goed, ze hebben een fantastische ploeg verslagen. Liverpool mag trots zijn op de manier waarop ze hebben gespeeld, met lef en persoonlijkheid."



Met nog twee speelronden te gaan is het gat tussen titelverdediger en Liverpool nog steeds één punt. De koploper gaat op de laatste speeldag op bezoek bij , terwijl de formatie van Klopp dan ontvangt.