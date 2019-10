Neco Williams staat voor debuut bij Liverpool in Carabao Cup-wedstrijd tegen Arsenal

Jürgen Klopp is van plan om de nodige wijzigingen door te voeren woensdagavond en verschillende jongelingen kunnen rekenen op speeltijd.

Neco Williams staat voor zijn professionele debuut bij , als Klopp de nodige wijzingen door zal voeren in de wedstrijd in de vierde ronde van de tegen .

Het is de verwachting dat de achttienjarige woensdagavond als rechtsback op Anfield begint, nadat hij indruk heeft gemaakt op de technische staf sinds hij heeft meegetraind met de eerste selectie op Melwood.

De jeugdinternational van Wales steekt in een uitmuntende vorm voor Liverpool Onder-23 en Onder-19 dit seizoen en aangezien Ki-Jana Hoever actief is voor Nederland op het WK Onder-17, krijgt hij nu een kans in het eerste team.

Sepp van den Berg gaat ook zijn eerste basisplaats bij the Reds krijgen, waar hij in de vorige ronde tegen MK Dons al mocht invallen. Klopp zal naar verwachting elf wijzigingen doorvoeren in zijn basisopstelling voor de clash met the Gunners.

Van den Berg wordt waarschijnlijk de partner van Joe Gomez in het hart van de verdediging van Liveprool, aangezien Klopp Virgil van Dijk en Dejan Lovren wil beschermen na nieuws over een tegenslag voor Joël Matip in zijn herstel van een knieblessure.

Caoimhin Kelleher zal het doel verdedigen, net zoals het deed in de zege op MK Dons in de vorige ronde. Spelers als Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Naby Keïta, Adam Lallana en Divock Origi krijgen ook allemaal speeltijd. Rhian Brewster en Harvey Elliott, twee van de grootste talenten van de club, zouden ook minuten kunnen gaan maken.

Er zullen meer jongelingen deel uitmaken van de selectie, waar Curtis Jones Leighton Clarkson, Luis Longstaff en Morgan Boyes dinsdagavond allemaal ontbraken bij Onder-21 dat verloor van Accrington Stanley in de EFL Trophy. Billy Koumetio, een zestienjarige centrale verdediger, maakte ook geen onderdeel uit van de ploeg en heeft de afgelopen dagen op Melwood getraind.

Coach van Liverpool Onder-23 sprak eerder met Goal over Williams, die zich op achtjarige leeftijd aansloot bij de club: "Neco heeft afgelopen seizoen afwisselend in Onder-23 gespeeld en hij heeft zijn spel zeker verbeterd. Je weet wat je van hem kunt verwachten qua gedrag en hij is de hele tijd competitief."

"Als hij zijn kans krijgt, is het verdiend en hopelijk doet hij zichzelf eer aan."