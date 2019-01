NEC zet Achahbar en Darri terug naar de beloften

Brahim Darri en Anass Achahbar zijn voorlopig teruggezet naar Jong NEC, zo communiceert de club uit Nijmegen via de officiële kanalen.

Dat betekent dat het duo voorlopig dus zal meetrainen en meespelen met het beloftenteam. De disciplinaire maatregel is opgelegd naar aanleiding van een woordenwisseling in de rust van het duel tussen FC Eindhoven en NEC.



↩️ | Brahim Darri en Anass Achahbar teruggezet naar Jong N.E.C.https://t.co/0cM6Jgfyqx — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) 15 januari 2019

Achabar en Darri werden door trainer Jack de Gier in het Jan Louwers Stadion na 45 minuten spelen naar de kant gehaald en vervangen door Ole Romeny en Mike Trésor Ndayishimiye. Die beslissing heeft kennelijk in de rust tot een woordenwisseling geleid tussen de technische staf en de twee spelers. Na 45 minuten spelen keek NEC tegen een 1-0 achterstand aan, waarna de stand in het eerste kwartier na rust werd omgebogen in een 1-2 voorsprong.Uiteindelijk ging NEC in het laatste kwartier van de wedstrijd toch nog met 3-2 onderuit tegen FC Eindhoven, waardoor de Nijmegenaren momenteel de vijftiende plaats bezetten in de Keuken Kampioen Divisie. Eerder werd Kevin Jansen door De Gier al uit de selectie verwijderd en de middenvelder is inmiddels vertrokken naar SC Cambuur.