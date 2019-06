NEC krijgt 'geen cent' uit Spanje: "Dat is natuurlijk een teleurstelling"

De aanstaande transfer van Jasper Cillessen naar Valencia levert NEC niets op.

De Gelderlander meldt dinsdag dat de Nijmegenaren normaal gesproken een 'solidariteitsheffing' zouden ontvangen, maar dat heeft geen betrekking op een binnenlandse transfer, zo blijkt uit de Spaanse reglementen. Hierdoor heeft geen recht op een opleidingsvergoeding van een miljoen euro of meer voor de bij vertrekkende sluitpost.

Cillessen doorliep de jeugdopleiding van NEC en tekende in 2008 zijn eerste profcontract aldaar. pikte de sluitpost in 2011 op. Vijf jaar later volgde een verhuizing richting Barcelona. "Dat is natuurlijk een teleurstelling", citeert de regionale krant algemeen directeur Wilco van Schaik, die al rekening hield met een dergelijk scenario. "Omdat de geluiden dat Jasper naar zou gaan er al langer waren. Wij waren op de hoogte van de bepaling dat we dan geen cent zouden krijgen. Neemt niet weg dat je toch blijft hopen op een buitenlandse transfer. Bij een bedrag van twintig miljoen, hadden we rond de een miljoen euro ontvangen. Dat had voor onze financiële positie een enorme meevaller betekend."



Van Schaik doelt op de vermeende belangstelling van , dat door Record meermaals in verband is gebracht met de doelman van het . Daarnaast doken in de Engelse media verhalen op over interesse van , omdat David de Gea naar verluidt twijfelt over een langer verblijf en de Spaanse doelman al is genoemd bij en Paris Saint-Germain. Ook en zouden in de markt zijn geweest voor Cillessen, die in Barcelona niet langer als stand-in van Marc-André ter Stegen wil fungeren.



Cillessen werd door Cadena COPE gespot bij een kliniek, waar hij dinsdag arriveerde voor de medische keuring van Valencia. Het ondertekenen van de contracten lijkt derhalve een kwestie van tijd. De voormalig NEC-speler neemt in het Mestalla de plaats in van Neto, die de omgekeerde weg bewandelt en zijn loopbaan vervolgt bij Barcelona. Er is in de Spaanse media reeds melding gemaakt van een 'acuerdo total', wat betekent dat zowel Barcelona als Valencia dertig miljoen euro neerlegt voor de binnenlandse ruildeal.