NEC houdt bijna anderhalf miljoen euro over aan Premier League-transfer

Bournemouth maakte donderdagochtend de komst van Arnaut Danjuma Groeneveld wereldkundig.

Die transfer betekent niet alleen goed nieuws voor de Engelsen en de speler zelf. , de club die Danjuma een jaar geleden voor een miljoen euro verkocht aan , profiteert naar verluidt ook volop mee met de overstap van de Oranje-international.

Voetbal International weet namelijk te melden dat NEC bij de verkoop van Danjuma een doorverkooppercentage van naar verluidt tien procent op de winst die Club Brugge in de toekomst zou maken heeft bedongen.

De Belgen incasseren volgens berichten uit Engeland vijftien miljoen voor de aanvaller, waardoor zij in een jaar tijd een winst van veertien miljoen kunnen bijschrijven.

Algemeen directeur Wilco van Schaik wil in gesprek met het weekblad niet ingaan op de precieze percentages, maar hij bevestigt wel dat de transfer van Danjuma voor NEC als een meevaller komt: "Niet de minsten hebben via NEC een stap gemaakt. Daar profiteren wij bij de meeste spelers goed van mee, waardoor we weer door kunnen investeren in het volledige bedrijf. Niet alleen op het veld, maar ook richting het topsportklimaat dat we willen, denk daarbij aan de jeugdopleiding en de kantoororganisatie", reageert hij.

"Daarnaast kijken we ook uit naar een nieuw stadion, waar veel geld voor nodig is. En we hebben nog een gat in de begroting te dichten. Zo willen we op elk terrein iets doen met dit soort gelden. Natuurlijk kijken we dan ook naar het eerste elftal, het belangrijkste onderdeel in ons bedrijf", sluit de bestuurder af.