NEC breekt met Joey van den Berg: "We hadden dit liever anders gezien"

Joey van den Berg en NEC gaan per direct uit elkaar. De club uit Nijmegen laat maandagavond weten dat het contract van de middenvelder is ontbonden.

Van den Berg kreeg afgelopen zomer al te horen dat hij niet op veel speeltijd hoefde te rekenen. Na onderling overleg zijn beide partijen tot de conclusie gekomen dat een ontbinding van het contract de beste oplossing is.

Volgens de Gelderlander was Van den Berg te duur voor . Hij werd teruggezet naar het beloftenteam en mocht transfervrij uitkijken naar een nieuwe werkgever. "Vorig seizoen zijn we met Joey aan een nieuwe uitdaging bij NEC begonnen", legt algemeen directeur Wilco van Schaik uit op de clubwebsite. "Helaas heeft dit voor beide partijen niet tot het gewenste resultaat geleid. Het spreekt voor zicht dat we dit allemaal liever anders hadden gezien. De afgelopen dagen hebben we de situatie besproken en besloten om de wegen te scheiden."

Van Schaik spreekt lovend over Van den Berg. "Joey heeft zich de afgelopen periode zeer professioneel opgesteld en elke week zijn wedstrijden gespeeld in ons beloftenteam, dat mede door toedoen van Joey aan een goede serie bezig is. Joey heeft aangegeven graag nog een stap te willen maken om zich te kunnen laten zien in het betaald voetbal. Wij danken hem voor zijn inzet bij ons en wensen hem veel succes", aldus de directeur.

"Ik ben fitter en gretiger dan ooit. Daar ligt het allemaal niet aan", zei Van den Berg afgelopen zomer nog in het regionale dagblad. "Ondanks het teleurstellend verlopen eerste seizoen, vind ik dat ik in de basis hoor bij NEC. Mijn uitgangspunt is nog steeds om het hier te laten slagen. Volgens mij laat ik dat in de voorbereiding ook zien."

"Maar goed, de club heeft kennelijk andere plannen. Als het hier niet kan, dan ga ik mijn carrière bij een andere club op een positieve manier afsluiten."