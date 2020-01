Ndombele ontkent probleem met manager Mourinho

Tanguy Ndombele ontkent dat hij bij Tottenham Hotspur een moeizame band heeft met José Mourinho.

De Portugese manager mopperde eerder deze maand dat Ndombele zo vaak geblesseerd is. "Dan is hij geblesseerd, dan weer niet, zodat hij een wedstrijd kan spelen en daarna is hij opnieuw geblesseerd. Dat is al zo sinds de start van dit seizoen", aldus Mourinho op een persconferentie.

Er zijn daardoor geruchten ontstaan over een conflict tussen Mourinho en zijn pupil, maar dat wordt door Ndombele ontkend. "Mijn vrienden hebben me geconfronteerd met die verhalen. We hebben erom gelachen", aldus de Fransman tegen Téléfoot. "Er is geen probleem met de coach."

Tottenham nam de 23-jarige Ndombele afgelopen zomer voor maar liefst 60 miljoen euro over van . De nieuweling kwam tot nu toe echter weinig in actie. In de Premier League maakte hij drie keer de negentig minuten vol, waarvan tweemaal in de eerste twee speelronden.

Mourinho kreeg onlangs nog de vraag hoe hij meer uit de dure aankoop wil gaan halen. "Door hard te werken. Niet alleen met mij, want iedereen bij de club werkt met hem. We zitten in een proces om hem verder te ontwikkelen. Op tactisch gebied, maar ook in andere aspecten. We hebben een plan met hem", aldus de Portugees.

Tanguy Ndombele speelde in totaal 802 minuten in de Premier League, verdeeld over vijftien wedstrijden. De middenvelder was daarin goed voor twee doelpunten en een assist. Zondag krijgen de Spurs landskampioen op bezoek.