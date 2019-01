Navas meldt zich in volle ziekenboeg Real Madrid

Keylor Navas heeft bij Real Madrid een dijbeenblessure opgelopen, waardoor hij zaterdag de thuiswedstrijd tegen Sevilla mist.

Real Madrid bracht het nieuws over de blessure vrijdag naar buiten via de officiële kanalen. Voor hoelang de Costa Ricaanse keeper uitgeschakeld is, is nog niet bekend. Trainer Santiago Solari zal tegen Sevilla een gok moeten nemen met Thibaut Courtois, die net hersteld is van de heupblessure waardoor hij drie duels miste.



Eerder deze week werd bekend dat derde doelman Kiko Casilla verkocht is aan Leeds United. Dat betekent dat Luca Zidane (20), de onervaren zoon van Zinédine Zidane, zaterdag op de reservebank plaatsneemt, net als de 18-jarige Diego Altube. De blessure bij Navas is de zoveelste tegenvaller voor Solari, want hij moet Toni Kroos, Gareth Bale, Marco Asensio en Marcos Llorente ook al missen.



📝 Los 19 convocados para el encuentro ante el @SevillaFC. #RMLiga pic.twitter.com/yvHPiKAg85 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 18 januari 2019

Precies halverwege het seizoen in La Liga staat Real Madrid op de vierde plek met evenveel punten als nummer drie Sevilla. Het gat met koploper Barcelona is tien punten. Eerder dit seizoen gingen Los Blancos in Andalusië met 3-0 onderuit en de eindstand stond toen na veertig minuten al op het scorebord.Bij Sevilla komt Maximilian Wöber zaterdag overigens nog niet in actie. De aanwinst van Ajax zit niet bij de wedstrijdselectie. Mogelijk kan hij woensdag debuteren in de kwartfinales van de Copa del Rey tegen Barcelona (thuis). Real Madrid krijgt donderdag in die kwartfinales Girona op bezoek.