"Natuurlijk wil hij graag bij Ajax blijven, maar hij wil ook wekelijks spelen"

Maximilian Wöber is momenteel met Ajax op trainingskamp in Florida.

De kans is aanwezig dat de Oostenrijkse verdediger aan zijn laatste dagen in Amsterdamse dienst bezig is. Sevilla is namelijk zeer geïnteresseerd in de twintigjarige Wöber en heeft volgens De Telegraaf woensdag een bod van veertien miljoen euro uitgebracht.

Zaakwaarnemer Revien Kanhai bevestigt in gesprek met Voetbal International dat er inderdaad wat speelt rondom zijn cliënt: "Natuurlijk wil Max graag deel uit blijven maken van de huidige groep van Ajax in dit mooie seizoen en belangrijk zijn voor het team. Hij stond immers ook drie wedstrijden basis in de Champions League", legt de belangenbehartiger uit.



Ajax versterkte zich onlangs echter nog met Lisandro Magallán, waardoor Wöber een plekje lijkt de dalen in pikorde centraal achterin, terwijl Nicolás Tagliafico normaal gesproken onbetwist is op de linksbackpositie en Daley Blind en Daley Sinkgraven daar ook uit de voeten kunnen: "Maar hij wil ook graag wekelijks aan spelen toekomen en goed perspectief hebben."



"Daarom kijken wat momenteel het beste voor zijn carièrre is. Het is daarom ook geen makkelijke keuze", sluit Kanhai af. Wöber kwam in de zomer van 2017 voor ruim zeven miljoen euro over van Rapid Wien, waardoor Ajax in anderhalf jaar tijd een flinke winst zou kunnen maken op de verdediger. Voetbal International spreekt in tegenstelling tot De Telegraaf overigens van een Spaans bod van ruim twaalf miljoen euro in plaats van veertien miljoen.