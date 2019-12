"Natuurlijk waren we ervan op de hoogte dat Haaland in Dortmund is geweest"

Erling Braut Haaland is woensdag in Duitsland geweest voor gesprekken met zowel Borussia Dortmund als RB Leipzig.

Dat geeft Christoph Freund, technisch directeur van Red Bull Salzburg, donderdag te kennen. Het doorgaans goed ingevoerde Ruhr Nachrichten wist donderdagochtend al te melden dat Haaland woensdag bij Dortmund was voor verkennende gesprekken, met zaakwaarnemer Mino Raiola als metgezel.

"We zijn bij alle gesprekken betrokken", laat Freund donderdag optekenen tijdens een persconferentie. "Natuurlijk waren we ervan op de hoogte dat Haaland woensdag in Leipzig en Dortmund is geweest. Iedereen in Salzburg wil het beste voor hem."

Michael Zorc, technisch directeur van Dortmund, was tijdens een persmoment een stuk minder openhartig. "Ik wil hier geen commentaar op geven. Onze focus ligt op de wedstrijd tegen op zaterdag, andere zaken worden nu niet besproken."

Haaland wilde in aanloop naar het -duel met van dinsdag niet zeggen of hij Salzburg in januari al verlaat. "Ik richt me gewoon op mijn werk als voetballer. Ik probeer daar elke dag van te genieten met een heldere mindset . Ik probeer zoveel mogelijk uit het hier en nu te halen."

Haaland, met acht doelpunten een sensatie in het miljardenbal, is in de afgelopen periode ook al gelinkt aan onder meer , , en .

Dortmund heeft evenwel meer ijzers in het vuur en is volgens de Daily Mail bereid om acht miljoen euro neer te leggen voor Mario Mandzukic. Juventus vraagt echter een hoger bedrag voor de 33-jarige aanvaller en het jaarsalaris van circa vijf miljoen euro lijkt ook een probleem te zijn voor de Duitsers.

Mandzukic is bij Juventus op een zijspoor beland en wil de club het liefst in januari al verlaten. De routinier traint al enige tijd apart van de groep en was zelfs niet uitgenodigd voor het Kerstfeest van de nummer twee in de , waar zeshonderd andere genodigden wel hun opwachting maakten. Mandzukic speelde deze jaargang nog geen minuut voor het elftal van trainer Maurizio Sarri.