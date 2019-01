"Natuurlijk kan deze club hetzelfde niveau als Real Madrid bereiken"

Mauricio Pochettino heeft er vertrouwen in dat Tottenham Hotspur in de toekomst een hoofdprijs zou kunnen winnen.

De Spurs horen al een aantal jaren bij de topteams in de Premier League, maar men heeft sinds 2008 al geen prijs meer veroverd. In dat jaar pakte Tottenham de League Cup.



"Of ik een punt zie waarop Tottenham Hotspur op hetzelfde niveau zit als Real Madrid? Ja natuurlijk, in de toekomst. Ik geloof dat Tottenham alle infrastructuur krijgt om op een dag op dat niveau te kunnen zitten. Het draait allemaal om geloof en om het bouwen aan je historie", vertelde Pochettino tijdens een persmoment. "Het wordt moeilijk, maar dat is normaal als je het op wil nemen tegen grote clubs."



"Maar ik denk dat Tottenham de infrastructuur krijgt om op een dag om alle prijzen mee te kunnen strijden." De Londenaren trekken waarschijnlijk per ingang van aankomend seizoen in hun nieuwe stadion, maar Pochettino weet niet of hij lang in dit nieuwe onderkomen actief zal zijn. De Argentijn wordt gelinkt aan onder meer Real en Manchester United en geeft aan dat hij niet kan beloven ook op de lange termijn bij Tottenham te blijven.



"Dat hangt af van het humeur van de voorzitter en van de beslissingen van de club. Het is niet alleen aan mij. Toen ik een jaar geleden mijn contract signeerde, tekende ik voor vijf jaar. Ik ben hier en natuurlijk respecteer ik mijn contract, maar in de voetballerij betekent het niet dat je voor altijd blijft wanneer je voor vijf jaar hebt getekend. Dat geldt ook voor de spelers en voor alle werknemers van de club."