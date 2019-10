"Natuurlijk heb je mensen die jaloers worden op Ajax, so what?

Piet de Visser kijkt uit naar de confrontaties tussen Ajax en Chelsea in de Champions League.

De meesterscout heeft in de loop der jaren veel spelers naar de Londenaren gebracht, maar heeft ook veel sympathie voor de ploeg van Erik ten Hag. "Frank Lampard gaat voetballen, en ook. Ik houd van aanvallend voetbal", zegt De Visser in gesprek met de Volkskrant.

De scout stelt dat Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, het goed doet in de Johan Cruijff ArenA. "Hij heeft dat salarisplafond van een miljoen losgelaten. Ja, dan komen Dusan Tadic en Daley Blind, dan kunnen ze David Neres en Nicolás Tagliafico houden."

"Anders zijn ze allemaal weg, dan kun je opnieuw beginnen", rekent hij voor. De Visser stelt dat Ajax een goede kern heeft kunnen behouden dankzij het werk van Overmars.

"Hakim Ziyech heeft alweer bijgetekend. Waarom zou hij dan naar gaan voor vier miljoen? Het is toch ook fijn voor heel Nederland dat Ajax zijn goede spelers heeft gehouden. Iedereen zat toch aan de buis vorig seizoen bij die , en dit seizoen ook weer."

"Natuurlijk heb je mensen die jaloers worden, dat het overdreven is en een schande. So what? Ze hebben nog nooit zoveel geld op de bank gehad", aldus De Visser.

De oud-trainer verwacht ook mooi voetbal van het van Lampard. Hij kon prima opschieten met trainers als José Mourinho en Antonio Conte, maar hij voerde wel altijd strijd met de genoemde coaches.

"Val nu eens aan, stel jongeren op. Dan zei Mourinho: Me don't care football. I want to win. I want to be the number one in de world. I, I, I. Dan zei ik: het is Chelsea, het is niet I."