"Natuurlijk dacht Pogba eraan om te vertrekken vanwege Mourinho"

De trainerswissel bij Manchester United heeft goed uitgepakt voor Paul Pogba.

De middenvelder oogt als herboren sinds José Mourinho werd opgevolgd door Ole Gunnar Solskjaer op Old Trafford. Het was een publiek geheim dat de relatie tussen Pogba en Mourinho bijzonder stroef was en dat wordt nu ook bevestigd door de broer van de Fransman.

In de acht competitieduels sinds het aantreden van Solskjaer was Pogba goed voor zes treffers en vier assists. Mathias Pogba, ex-speler van Sparta Rotterdam en tegenwoordig actief bij het Franse Tours, erkent bij Téléfoot dat zijn broer er 'natuurlijk' aan dacht om Manchester United te verlaten vanwege Mourinho. "Maar hij is nu waar hij is. Hij stond er onder contract, dus hij moest zich op de lippen bijten en gewoon doorgaan met werken."



Het is niet de eerste keer dat Mathias Pogba zich uitlaat over Mourinho: vorige maand stelde de aanvaller dat de Portugese oefenmeester 'het probleem' was bij Manchester United. "Hij wil altijd in het middelpunt van de aandacht staan", zei Pogba. "Het probleem van Manchester United was dat Mourinho aan de zijlijn stond. (...) Wat we van Mourinho zien, is dat hij altijd als maestro neergezet wil worden."



Romelu Lukaku zegt in de Engelse pers ook een verschil te merken in de sfeer na de komst van Solskjaer. "Op de training zeggen we altijd dat Paul er heel gelukkig uitziet, en dan moet hij lachen. Iedereen is weer op niveau: Paul, Marcus Rashford, Anthony Martial en ik ook. De competitieve instelling is weer terug bij iedere speler. Ze willen zich allemaal bewijzen voor de trainer." Manchester United staat na de recente opmars vijfde in de Premier League.