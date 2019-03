Nathan Aké veranderde na drama tegen Manchester City: "Zo kun je niet leven"

Nathan Aké is in het tenue van Bournemouth niet alleen een betere voetballer geworden, maar kan tegenwoordig ook beter met tegenslag omgaan.

De omslag kwam in augustus 2017, na een dramatische 1-2 nederlaag tegen Manchester City. De bezoekers maakten in de zevende van de in totaal elf minuten blessuretijd de winnende treffer. Aké was niet alleen doodziek van de nederlaag, maar ook van zijn eigen optreden.

"Ik speelde een slechte wedstrijd en ik verwacht altijd veel van mezelf", blikt Aké zaterdag in gesprek met diverse Engelse media terug op de bewuste periode. "Toen ik thuiskwam, waren mijn vriendin en haar familie er. Ik sprak nauwelijks. Ik wilde nergens heen, ik wilde heel de week thuis blijven. Ik wilde nergens gezien worden. Ik bleef gewoon thuis en deed niets. Daarna, dit jaar vooral, vertelde ik mezelf dat ik moest veranderen. Zo kun je niet leven."



Bournemouth-manager Eddie Howe was blij met het standpunt van de Oranje-international. "Hij vertelde me dat als ik te lang met iets zou zitten, het door zou blijven werken in mijn spel en het mij weer zou kunnen overkomen", geeft Aké aan. "Toen ik heel jong was, kon ik echt overstuur raken als ik verloor of slecht speelde. Het werkte wekenlang door. Natuurlijk verdwijnt de honger om wedstrijden te winnen niet. Maar het is beter om rustig te analyseren wat er fout is gegaan, dan heel de tijd boos op jezelf te zijn."



Aké, 24 jaar, heeft bij Bournemouth waar het bij voormalig werkgever Chelsea aan ontbrak: speeltijd. Toch denkt hij nog vaak terug aan zijn tijd op Stamford Bridge, waar gelouterde voetballers altijd voor hem klaar stonden. "John Terry, David Luiz en Paulo Ferreira waren mijn invloeden. Ze zagen spelers in het elftal komen en daarna verdwijnen, omdat ze dachten dat ze er al waren. Ze zorgden ervoor dat je altijd bij de les bleef. Om een betere speler van je te maken. Op zeventienjarige leeftijd, als zulke spelers tegen je praten, luister je. Ze hebben de top gehaald. Ze hebben prijzen in de lucht gestoken."



Aké denkt dat hij een betere voetballer is geworden omdat hij niet langer probeert om te bewijzen dat het vertrek bij Chelsea een juiste keuze is geweest. "Ik leef nu relaxter naar wedstrijden toe", stelt het voormalig jeugdproduct van Feyenoord. "Afgelopen seizoen ging het meer om mezelf en iedereen te laten zien dat ik het goed kon doen. Dat ik beter kon worden en spelen. Dit seizoen ben ik wat meer volwassen. En probeer ik leiderschap in mijn spel te implementeren. Vooral de laatste wedstrijden", doelend op de absentie van Steve Cook en Simon Francis. "Dat is iets wat ik dit seizoen leer."



Aké kreeg veel vragen toen hij ervoor koos om Chelsea te verlaten. "De hoofdreden was dat ik wedstrijden wilde spelen en mijn spel wilde verbeteren. En natuurlijk wil je jezelf bewijzen dat je het kan doen. Dat je in de Premier League kan spelen. Maar onbewust wil je te veel doen en te veel laten zien. Maar in persoonlijk opzicht heb ik een goed seizoen achter de rug." Aké brak bij Chelsea als tiener onder Rafael Benitez door en kende aanvankelijk geen tegenslag. "Ik vroeg me destijds af waarom iedereen zei dat er tegenslag aan zou komen. Het seizoen na het vertrek van Benitez dacht ik dat het mijn seizoen zou worden."



"Toen kwam José Mourinho en zonder te trainen werd ik naar het tweede elftal verwezen. Dat was, mentaal, een bijzonder zware klap", erkent Aké. "Ze hadden het over verhuur, blijven bij de reserves. De eerste week moest ik echt aan mijn zelfvertrouwen werken, het was zo’n zware klap. Maar het maakte mij veel sterker denk ik. Ik veranderde mijn mentaliteit en na een maand of zes werd ik weer bij het eerste elftal gehaald."