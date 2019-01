Nathan Aké krijgt gezelschap van aankoop van 13,5 miljoen euro

Bournemouth heeft zich versterkt met Chris Mepham. De voormalig jeugdspeler van Chelsea moet de defensie komen ondersteunen.

De club uit de Premier League heeft de verdediger een long-term contract laten ondertekenen en heeft voor hem naar verluidt dik 13,5 miljoen euro betaald. Daarmee is Mepham de op vijf na duurste aankoop ooit voor the Cherries. Het team van manager Eddie Howe betaalde enkel voor Diego Rico, Dominic Solanke, Nathan Aké, Jordan Ibe en Jefferson Lerma meer dan voor Mepham, die overkomt van Championship-club Brentford.



De viervoudig A-international kwam in dienst van Brentford tot 48 wedstrijden en bij zijn nieuwe werkgever gaat hij samenspelen met onder anderen Aké. De kans is mogelijk dat de Nederlander en Welshman samen een duo gaan vormen in de verdediging van de nummer twaalf van de Premier League.



Mepham is na Solanke en Nathaniel Clyne de derde winteraanwinst van Bournemouth. De aanvaller werd gekocht van Liverpool en de rechtsback werd door the Reds voor de rest van het seizoen uitgeleend. Bournemouth neemt het komende dinsdag overigens op eigen veld op tegen Chelsea, nota bene de ex-club van aanwinst Mepham. Hij speelde vier jaar in de jeugd bij de Blues.