Nasleep van Klassieker levert Ajax boete van duizenden euro's op

Ajax heeft te horen gekregen dat de club een geldboete van tienduizend euro moet betalen, zo maakt de KNVB dinsdag bekend via de officiële kanalen.

De voetbalbond is tot deze maatregel overgegaan naar aanleiding van het vuurwerk dat door fans van de Amsterdammers op 28 oktober voorafgaand aan De Klassieker tegen Feyenoord werd afgestoken.

Voor Ajax is het niet de eerste keer dat het dit seizoen beboet wordt. Na het uitduel met Fortuna Sittard werd er wegens het afsteken van vuurwerk al eerder een boete van tienduizend euro uitgedeeld en ook in Europees verband heeft de club in de huidige voetbaljaargang al diep in de buidel moeten tasten.



In totaal staat de hoogte van de boetes die de club aan de UEFA heeft moeten overdragen na ongeregeldheden tijdens onder meer de Champions League-wedstrijden tegen Benfica al op 125 duizend euro. Hier kan nog een aanzienlijk bedrag bij komen, aangezien de Europese bond nog onderzoek doet naar de incidenten in Griekenland voor en tijdens de wedstrijd tegen AEK Athene, terwijl Ajax ook nog het zonder meegereisde fans spelen van een uitduel boven het hoofd hangt.



Ajax is dinsdag overigens niet de enige Nederlandse club die slecht nieuws heeft gekregen van de KNVB. FC Groningen moet eveneens een boete van tienduizend euro betalen vanwege het vuurwerk dat werd afgestoken tijdens de wedstrijd tegen PSV op 27 oktober. Heracles Almelo heeft daarnaast te horen gekregen dat Jesper Drost drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, geschorst is vanwege de rode kaart die hij afgelopen weekend in de eerste helft van het treffen met PSV door arbiter Dennis Higler voorgehouden kreeg.



De aanklager van de KNVB heeft ook een vooronderzoek gestart vanwege vuurwerk tijdens het duel tussen Feyenoord en PSV op zondag 2 december (2-1). Er zou ongeorganiseerd vuurwerk zijn afgestoken voorafgaand aan de wedstrijd. Feyenoord heeft momenteel acht personen geïdentificeerd wegens het afsteken of voorhanden hebben van vuurwerk. Deze personen komen in aanmerking voor een landelijk stadionverbod en een geldboete van de voetbalbond.