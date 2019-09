Narsingh rouwt om geliquideerde vriend: "Maar dat had er niets mee te maken"

Het nieuws dat oud-voetballer Kelvin Maynard geliquideerd is in Amsterdam, sloeg bij Luciano Narsingh in als een bom.

De vermoorde Maynard was een van de beste vrienden van de aanvaller van . Toch was dat niet de reden dat Narsingh donderdagavond buiten de basiself werd gehouden tegen Rangers FC (1-0 verlies), zo verzekert trainer Jaap Stam.

"Nee, dat had er niets mee te maken", aldus Stam voor de camera van VTBL . "We hebben het erover gehad en we hebben het meegekregen."

"Hoe hij eronder is? Dat moet je hem zelf vragen. Maar je begrijpt dat het als het met jouw beste vriend zou gebeuren, je het er ook moeilijk mee zou hebben." Uiteindelijk werd in overleg besloten dat Narsingh kon spelen tegen Rangers.

"Je hebt erover, je praat erover, over wat de opties zijn. Daar is zijn gevoel ook belangrijk in." De rechtsbuiten viel in de 65ste minuut in voor Orkun Kökçü, maar kon niet voorkomen dat Feyenoord met 1-0 onderuit ging op Ibrox.

"In de tweede helft speelden we met meer overtuiging. Aan die helft hebben we ook een beter gevoel aan overgehouden. Maar het was niet genoeg", zegt Stam.