Napoli ziet aanbieding van tachtig miljoen euro geaccepteerd worden

Napoli en Lille OSC hebben een akkoord bereikt over de transfersom voor Nicolas Pépé, zo bevestigt Gerard Lopez in gesprek met Tuttosport.

De voorzitter van de Franse club zegt dat hij akkoord is gegaan met een transfersom van tachtig miljoen euro. Het betekent overigens nog niet dat een overstap van de Ivoriaanse vleugelaanvaller naar Napels helemaal in kannen en kruiken is, want hij heeft volgens berichten in de Italiaanse media forse persoonlijk eisen en er zijn meer kapers op de kust.

"We hebben Pépé een jaar geleden gevraagd of hij wilde blijven, met de belofte dat we hem in deze transferwindow zouden verkopen. Van vier grote clubs hebben we een aanvaardbaar bod ontvangen. Aurelio De Laurentiis (voorzitter van , red.) heeft ons tevreden gesteld met een bod van tachtig miljoen euro. Het is nu aan de speler om te beslissen waar hij naartoe wil, aangezien zijn zaakwaarnemer ook vier verschillende aanbiedingen heeft ontvangen", zegt Lopez over de naderende transfer van Pépé.

Het is nog onduidelijk wie de andere gegadigden zijn in de strijd om Pépé. De vleugelaanvaller werd eerder deze zomer gelinkt aan onder meer , , , Paris Saint-Germain, en .

"Komende maandag zal Pépé terugkeren van vakantie en ik denk dat hij in de loop van de week een beslissing over zijn toekomst zal nemen. Of Adam Ounas betrokken wordt in een transfer naar Napoli? Dat zijn twee verschillende onderhandelingen."

Volgens verschillende Italiaanse media is Pépé reeds met zaakwaarnemers Michael N'cho en Aboubakar Traoré in Italië gearriveerd. Een persoonlijk akkoord is geen vanzelfsprekendheid, daar de persoonlijke eisen van de aanvaller behoorlijk fors zijn. Zo moet de commissie voor diens entourage zes miljoen bedragen, terwijl de aanvaller een jaarsalaris van vijf miljoen wenst te verdienen. Napoli is voorlopig bereid om hem vier miljoen per jaar te betalen, al lijkt dit verschil niet onoverbrugbaar.