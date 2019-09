Napoli zet streep door peperdure Icardi met aantrekken van nieuwe spits

Fernando Llorente heeft een nieuwe club weten te vinden.

De Spaanse spits vervolgt zijn carrière bij , zo maakt voorzitter Aurelio De Laurentiis via Twitter bekend. Llorente zat zonder club nadat zijn contract bij was afgelopen en werd de voorbije tijd met de nodige clubs in verband gebracht.

Naast Napoli zouden ook onder meer , , , , , , Athletic Club, en Atalanta belangstelling hebben gehad, terwijl tevens het bericht opdook dat Tottenham Hotspur hem alsnog binnenboord wilde houden.

Zijn keuze is nu dus op Napoli gevallen, waar hij volgens verschillende Italiaanse media zijn handtekening zet onder een tweejarig contract met een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro.

Llorente was niet de eerste keuze bij Napoli, want i Partenopei wilden eigenlijk Mauro Icardi overnemen van Internazionale. De club uit Napels had zelfs al een akkoord met i Nerazzurri over een transfersom van 65 miljoen euro, exclusief bonussen.

De Argentijnse spits wil echter graag naar verkassen en probeerde tijd te rekken om alsnog een transfer naar la Vecchia Signora mogelijk te maken. Napoli is het geduld verloren en heeft om die reden een streep gezet door de komst van Icardi.

Na twee jaar kwam er na afgelopen seizoen een einde aan de samenwerking tussen Llorente en Tottenham Hotspur, doordat zijn contract afliep. De Spaanse spits keert nu weer terug in Italië, waar hij eerder onder contract stond bij Juventus.

Llorente, 24-voudig Spaans international, heeft verder een verleden bij Swansea City, , Athletic Club en CD Basconia.