'Napoli zet na Bergwijn en Lozano derde PSV'er op het verlanglijstje'

Hirving Lozano en Steven Bergwijn werden al gelinkt aan Napoli en i Partenopei hebben nu ook een derde PSV’er toegevoegd aan het verlanglijstje.

Volgens de Corriere dello Sport heeft de Italiaanse club nu ook Gastón Pereiro in het vizier. De Uruguayaan werd in januari al in verband gebracht met een vertrek uit Eindhoven. Het huidige contract van Pereiro bij PSV loopt nog tot medio 2020. In januari schreef het Eindhovens Dagbladdat de Uruguayaan nog even wilde wachten met het verlengen van die verbintenis, mede doordat hij vlak voor de winterstop zijn basisplaats kwijtraakte in het elftal van trainer Mark van Bommel. De laatste vier competitiewedstrijden stond de aanvallende middenvelder weer aan de aftrap bij PSV.



Zolang Pereiro zijn tot 2020 lopende contract niet verlengt, lijkt een zomers vertrek aannemelijk. PSV zal willen voorkomen dat hij in zijn laatste contractjaar terechtkomt, om de kans op een transfervrij vertrek te minimaliseren. De 23-jarige aanvallende middenvelder werd door de Eindhovenaren in 2015 voor zeven miljoen euro overgenomen van Nacional. In de afgelopen jaren was Pereiro in 140 wedstrijden voor PSV goed voor 47 doelpunten en 20 assists.



De Corriere dello Sportmaakt ook andermaal melding van de interesse van Napoli in Bergwijn en Lozano. De Italiaanse sportkrant schrijft dat de kans aanwezig is dati Partenopei een poging gaan ondernemen om de drie PSV'ers tegelijk over te nemen. Met name in de strijd om Bergwijn kan Napoli de nodige concurrentie verwachten, want de vleugelaanvaller werd eerder al in verband gebracht met onder meer Manchester United, Internazionale, Bayern München en AC Milan, terwijl ook Lozano goed in de markt ligt.