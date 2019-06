'Napoli wil deal vlot trekken met iconisch rugnummer van Maradona'

Napoli is er veel aan gelegen om James Rodríguez naar de Serie A te halen.

Volgens AS overwegen de Italianen zelfs om het shirt met rugnummer 10 aan de Colombiaanse middenvelder van te geven. Dit rugnummer werd altijd gebruikt door Diego Maradona, die in 1987 en 1990 aan de basis stond van de enige twee landstitels in de clubgeschiedenis. Als ode aan Pluisje wordt het shirt met nummer 10 sindsdien niet meer gebruikt en de plannen kunnen wellicht voor onrust zorgen bij de supporters, die de Argentijn nog immer op handen dragen.



I Partenopei zijn de afgelopen tijd meermaals in verband gebracht met Rodríguez, die onder Zinédine Zidane geen uitzicht heeft op een basisplaats bij Real. Florentino Pérez, voorzitter van de Koninklijke, wil minstens vijftig miljoen euro overhouden aan de deal, terwijl -preses Aurelio De Laurentiis denkt aan een huurconstructie van tien miljoen euro, waarna zijn club de Zuid-Amerikaan voor dertig miljoen euro definitief overneemt. De duurste aankoop tot dusver was ook afkomstig van Real. Napoli legde in 2013 37 miljoen euro neer voor Gonzalo Higuaín, die inmiddels bij onder contract staat.



Rodríguez, met een doorlopende verbintenis tot medio 2020 in het Santiago Bernabéu, werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan . Der Rekordmeister wenste de koopoptie in de huurdeal echter niet te lichten, waardoor de middenvelder terugkeerde richting Madrid. Mede door de komst van onder meer Eden Hazard is de kans op speeltijd in de Spaanse hoofdstad verder afgenomen. Een transfer lijkt derhalve de beste oplossing voor alle betrokken partijen.



De Laurentiis is volgens AS verbolgen over het feit dat Maurizio Sarri, ex-trainer van Napoli, zijn trainersloopbaan vervolgt bij Juventus, al enige tijd onaantastbaar in Italië en door velen gezien als de grote rivaal. De voorzitter wil daarom een grote slag slaan op de transfermarkt door Rodríguez aan te trekken. Volgens de Spaanse krant denkt de bestuurder aan een groots opgezette presentatie in het San Paolo, zoals ook voor Maradona werd georganiseerd bij zijn komst in 1984. Rodríguez neemt momenteel met Colombia deel aan de Copa América en stuit in de kwartfinale op titelhouder Chili.