Napoli werkt mee aan transfer Marek Hamsik: "Er zijn onderhandelingen"

De wegen van SSC Napoli en Marek Hamsik lijken te scheiden.

Carlo Ancelotti liet zaterdag na de 3-0 thuiszege op Sampdoria weten dat de onderhandelingen over een eventuele transfer van de 31-jarige middenvelder annex captain momenteel gaande zijn. Italiaanse media stellen dat Hamsik zich binnen 48 uur aan Dalian Yifang in China zal verbinden.

Hamsik wordt al sinds een jaar met een eventuele transfer naar China in verband gebracht. De Slowaaks international was afgelopen zomer al dicht bij een vertrek uit het Stadio San Paolo, maar bleef uiteindelijk in Napels. Aanvankelijk leek de middenvelder dicht bij een transfer naar het Guangzhou Evergrande van trainers Fabio en Paolo Cannavaro te zijn, maar volgens de laatste berichten wil Dalian Yifang een transfersom van twintig miljoen euro bieden én Hamsik een driejarig contract à negen miljoen euro per seizoen laten ondertekenen.



"Er zijn onderhandelingen gaande", erkende Ancelotti. "We moeten dit met de speler in kwestie bespreken. De club heeft heel veel respect voor de voetballer, hij heeft geschiedenis geschreven bij deze club. Maar als hij een andere ervaring wil opdoen, willen we proberen om daar medewerking aan te verlenen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden. Voor zover de club en ik weten, wil hij deze nieuwe ervaring opdoen en willen wij hem deze kans niet ontnemen."



Hamsik maakte medio 2007 voor 5,5 miljoen euro de overstap van Brescia naar Napoli en kwam sindsdien uitsluitend voor i Partenopei uit. Niemand speelde meer officiële duels voor de club uit Napels dan de middenvelder: 520 wedstrijden en 121 treffers.