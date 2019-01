Napoli treurt om teleurstellend einde van '23 bizarre dagen'

De schorsing van Kalidou Koulibaly blijft staan.

De tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) gaat niet mee in de wens van Napoli om de schorsing ongedaan te maken, werd vrijdag bekend. De verdediger van Napoli kreeg op Tweede Kerstdag een veelbesproken rode kaart in de uitwedstrijd tegen Internazionale en werd vervolgens voor twee duels geschorst. Dat die schorsing wordt gehandhaafd, stemt Napoli zeer droevig.

In de tumultueuze wedstrijd tegen Internazionale werd Koulibaly voortdurend racistisch bejegend, maar daar trad de arbitrage niet tegen op. Toen de Senegalees in de blessuretijd een gele kaart kreeg, applaudisseerde hij cynisch en ging hij nogmaals op de bon. Hij moest dus inrukken en werd voor twee duels geschorst. Het leidde tot emotionele reacties vanuit de Italiaanse voetbalwereld en Napoli rekende erop dat de schorsing in hoger beroep zou worden geannuleerd. In een verklaring laat de tuchtcommissie weten waarom dat niet is gebeurd.



Volgens de tuchtcommissie mag de 'onacceptabele sfeer' in het stadion niet dienen als rechtvaardiging voor het 'belachelijk maken' van de scheidsrechter. Als men Koulibaly zou vrijspreken, zo vreesde de commissie, dan zouden andere spelers racisme kunnen aanvoeren als excuus om zich te misdragen. Niettemin vond de tuchtcommissie het wel belangrijk om de zaak in behandeling te nemen en wordt dat gezien als een statement op zichzelf. "Anders hadden we het beroep wel direct afgewezen."



Koulibaly ontbreekt zondagavond dus in het thuisduel met Lazio, tot groot ongenoegen van Napoli. "Deze beslissing is een wrange nederlaag voor het voetbal en voor de strijd tegen racisme, dat nog altijd deel uitmaakt van het voetbal en van de samenleving. Een strijd die de UEFA al jaren voert, en die door Napoli altijd is gesteund, loopt een knauw op", stelt de club in een statement op de eigen website. "Sinds de wedstrijd in San Siro hebben we 23 bizarre dagen meegemaakt, met misverstanden en groteske absurditeiten die we niet kunnen negeren."



"Duizenden mensen (7400 volgens vertegenwoordigers van de FIGC die aan de zijlijn stonden) hebben Koulibaly beledigd vanwege zijn huidskleur. Bovendien waren er spreekkoren gericht aan Napolitanen die door vrijwel iedereen als racistisch worden gezien", vervolgt Napoli. "Koulibaly vroeg scheidsrechter Paolo Mazzoleni om de wedstrijd te staken, maar die reageerde met: 'Ik praat niet tegen jou'. Dat strookt niet met wat scheidsrechtersbaas Nicola Rizzoli ons heeft verteld tijdens een recent gesprek tussen scheidsrechters en trainers in Milaan. Hij gaf aan dat een verzoek om de wedstrijd te staken ingediend kan worden door zowel de aanvoerder als degene die slachtoffer is van wat er gebeurt."



De UEFA en de FIFA hebben de gebeurtenissen veroordeeld en vinden dat het protocol niet is gevolgd, zo voegt Napoli eraan toe. Volgens de Europese bond en de wereldvoetbalbond had de wedstrijd gestaakt moeten worden. Bovendien kwamen er veel reacties uit de Italiaanse samenleving. "Allerlei publieke figuren, van burgemeesters tot artiesten en van spelers tot trainers, hebben zowel hun solidariteit als hun verontwaardiging uitgesproken. Zelden zien we zulke onverdeelde reacties van de Italiaanse maatschappij."



"Dan was er nog het beroep zelf. De rechters zeiden dat ze Koulibaly als persoon steunen. Ze spoorden hem aan om niet op te geven en zich niet alleen te voelen. Want zo voelde hij zich wel, zo legde hij uit in een emotionele toespraak. Ook aan de rechters vertelde hij hoe zeer hij zich schaamde toen hij aan zijn ouders, en in het bijzonder aan zijn moeder, moest vertellen wat er was gebeurd", verklaart Napoli. "Na al deze gebeurtenissen werd het beroep afgewezen. Het enige juiste wat had moeten gebeuren, was om Koulibaly de waardigheid toe te kennen die hij verdient."



"Hij vertegenwoordigt al het goede in deze strijd tussen goed en kwaad. Ongeacht de procedurele of bureaucratische regels had zijn schorsing opgeheven moeten worden. Koulibaly, het Italiaanse voetbal en alle instituties komen hier slechter uit. Zo draai je het voetbal de nek om. Een fantastische kans is vandaag gemist. Het bewijst dat er jammer genoeg nog veel werk te doen is", concludeert Napoli tot zijn spijt. Behalve de wedstrijd tegen Lazio mist Koulibaly ook het uitduel met AC Milan van volgende week zaterdag.