Napoli-trainer Ancelotti 'vol vertrouwen' na 2-0 nederlaag tegen Arsenal

Carlo Ancelotti heeft er alle vertrouwen in dat SSC Napoli volgende de achterstand van 2-0 tegen Arsenal in de Europa League goed kan maken.

Na 25 minuten spelen stond donderdagavond al de 2-0 eindstand op het scorebord in het Emirates Stadium. The Gunners kwamen na een kwartier spelen via Aaron Ramsey op voorsprong, waarna het tien minuten later via een eigen doelpunt van Kalidou Koulibaly 2-0 werd.

Volgende week donderdag staat de return in het Stadio San Paolo op het programma, waar de thuisploeg in een jaar tijd alleen door verslagen werd op eigen veld. Daarentegen won slechts twee keer buitenshuis sinds november.

In gesprek met BT Sport wordt de Italiaan gevraagd naar de kansen voor de return van : "Vol vertrouwen. We kennen onze steun en het stadion en we zullen proberen te winnen met twee doelpunten. We begonnen de wedstrijd niet goed en de eerste helft was niet goed. We hadden problemen, maar in de tweede helft was moeilijk het om te veranderen. We moeten het proberen, we hebben weer negentig minuten en we zullen er alles aan doen om te proberen verder te gaan."

"Het is moeilijk om te zeggen, het waren twee verschillende wedstrijden. De eerste helft was heel slecht, de tweede veel beter. We moeten ons focussen op de tweede helft en het negentig minuten doen in Napels. De doelpunten die we tegen kregen waren twee fouten. Eerst een verkeerde pass, daarna de druk waar we niet mee om konden gaan. We waren in het begin bezorgd en betaalden de prijs met twee tegendoelpunten, maar we hebben de mogelijkheid om het te veranderen in de thuiswedstrijd. We konden één keer scoren, maar zij zetten veel druk en waren gevaarlijk. Het is 2-0 en we moeten nadenken over de volgende wedstrijd."

Ancelotti's collega Unai Emery is zich er ook volledig van bewust dat het tweeluik nog niet beslist is, waar Lorenzo Insigne en Piotr Zielinski grote kansen misten voor de bezoekers. "Het is een goed resultaat, maar we hebben veel respect voor hen. Tijdens de eerste negentig minuten hier konden we hen ons spelplan opleggen."

"We hadden een paar lastige momenten, ze hadden de controle over het balbezit en creëerden enkele kansen, maar we werken goed op dit moment van het seizoen en wonnen de wedstrijd. We weten dat er nog negentig minuten volgen en een uitwedstrijd is een andere wedstrijd. We moeten gefocust zijn, helder en niet zelfverzekerder zijn dan we moeten zijn om hen te respecteren."