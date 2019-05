Napoli toont interesse in Liverpool's Nathaniel Clye

SSC Napoli heeft interesse om Nathaniel Clyne over te nemen van Liverpool, zo begrijpt Goal.

De Italianen gaan deze zomer de markt op voor een nieuwe rechtsback en hebben contact gezocht met the Reds betreffende de Engelsman. waardeert Clyne op zeventien miljoen euro. De 28-jarige verdediger staat ook in de belangstelling van en AFC , waar hij tijdens de tweede seizoenshelft op huurbasis speelde.

is ook in verband gebracht met 's Kieran Trippier. Het feit dat Clyne het laatste jaar van zijn contract ingaat op Anfield, zou van hem echter een goedkopere optie maken. Trippier zou waarschijnlijk meer dan 28 miljoen euro moet kosten.

Clyne stapte in de zomer van 2015 over van naar Liverpool en speelde sindsdien 103 wedstrijden in de hoofdmacht van de club. Vanwege een ernstige rugblessure was hij gedurende het seizoen 2017/18 lange tijd uitgeschakeld en sinds de zomer van 2017 speelde hij nog maar tien wedstrijden voor Liverpool. De opkomst van Trent Alexander-Arnold betekende dat Clyna in januari werd uitgeleend aan Bournemouth, nadat hij zijn verlangen had uitgesproken om in een eerste elftal te spelen.

De veertienvoudig international speelde vijftien wedstrijden voor the Cherries , die de kans zouden toejuichen om hem op permanente basis vast te leggen. Nu hebben ze echter stevige concurrentie uit Italië. Clyne zal een van de spelers zijn die voor een zomers vertrek staat bij Liverpool, want manager Jürgen Klopp wil zijn selectie inperken.

Jongeling Rafa Camacho is iemand die waarschijnlijk zal vertrekken, omdat hij de club heeft laten weten dat hij zijn contract niet zal gaan verlengen. De jeugdinternational van Portugal gaat zijn laatste contractjaar in en wordt gevolgd door , en . Liverpool waardeert hem op elf miljoen euro.

Zowel Daniel Sturridge en Alberto Moreno vertrekken op het moment dat hun contract is afgelopen, terwijl de toekomst van Marko Grujic, Taiwo Awoniy, Ryan Kent, Harry Wilson en Sheyi Ojo, die dit seizoen allemaal op huurbasis elders speelden, nog onduidelijk is.

Hull City wil Ben Woodburn voor een jaar op huurbasis vastleggen. De international van Wales kende een ongelukkig seizoen op huurbasis voor Sheffield United, maar de verantwoordelijken van Liverpool zijn zich ervan bewust dat hij ervaring in een eerste team nodig heeft en geloven dat hij volgend seizoen beter zal presteren in het Championship.