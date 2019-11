Napoli-spelers voelen zich bedreigd door eigen ultra's en huren bodyguards in

Het is uitermate onrustig bij Napoli, dat al vijf duels op rij niet heeft gewonnen. De harde kern keert zich steeds nadrukkelijker tegen de spelers.

De fanatieke fans worden daarbij gesteund door de flamboyante voorzitter Aurelio De Laurentiis. -verdediger Khalidou Koulibaly vindt de situatie zo bedreigend dat hij bodyguards heeft ingehuurd om hem en zijn familie te beschermen.

De resultaten van Napoli zijn al weken slecht en na de 2-1 nederlaag tegen vorige week bereikte voorzitter De Laurentiis zijn kookpunt. De preses verplichtte de Napoli-spelers om een week op trainingskamp te gaan, maar die weigerden dat en gingen gewoon naar huis. Ook de ultra's van de club hebben zich ondertussen gemengd in het conflict.

Zo werd bij middenvelder Allan op klaarlichte dag ingebroken, terwijl zijn vrouw en kinderen thuis waren. Er werd niets meegenomen, maar het hele huis werd kort en klein geslagen. "Genoeg! Dit loopt echt uit de hand. Ik verdraag het niet meer", zo reageerde de vrouw van Allan op social media.

In de auto van de vrouw van Napoli-middenvelder Piotr Zielinski werd onlangs eveneens ingebroken.

De spelers van Napoli voelen zich volgens de Corriere dello Sport niet meer veilig in de eigen stad. Koulibaly nam met het inhuren van een bodyguard al maatregelen, terwijl de vrouw van aanvaller Lorenzo Insigne Napels is ontvlucht. Volgens de Italiaanse krant is er sprake van een opstand tegen voorzitter De Laurentiis, die met name geleid zou worden door Allan, Insigne en José Callejón.