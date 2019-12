Napoli schakelt snel na congé Ancelotti en presenteert opvolger

Gennaro Gattuso is de nieuwe trainer van Napoli, zo heeft de club woensdag wereldkundig gemaakt op een speciaal belegde persconferentie.

De oud-middenvelder is de opvolger van Carlo Ancelotti, die dinsdag enkele uren na de 4-0 zege van op in de werd ontslagen.

Volgens La Gazetta dello Sport heeft Gattuso een contract tot het einde van het seizoen getekend. Mocht een ticket voor het miljardenbal in de wacht worden gesleept, dan worden er nog eens twee seizoenen aan de samenwerking toegevoegd.

Gattuso maakt als speler furore bij en wist in zijn periode in het San Siro tweemaal de Champions League te veroveren. Daarnaast veroverde de controleur van weleer in 2006 met Italië de wereldtitel.

Als trainer keerde de 41-jarige Italiaan in de herfst van 2017 terug bij zijn oude liefde. In mei van dit jaar stapte Gattuso op bij AC Milan, nadat hij er niet in was geslaagd om een plaatsbewijs voor de Champions League te bemachtigen.

Sindsdien zat de oud-international zonder werkgever. Zeven maanden later keert hij terug in de , met zaterdag als eerste tegenstander onder zijn bewind.

De positie van Ancelotti stond gezien de tegenvallende resultaten in de Serie A al enige tijd onder druk. Daarnaast werd in de Italiaanse media vaak melding gemaakt van de naar verluidt slechte relatie tussen hem en president Aurelio De Laurentiis.

Ancelotti wist Napoli naar de achtste finale van het miljardenbal te loodsen, maar het bleek niet genoeg te zijn om zijn baan in het San Paolo te redden. De ervaren coach zou woensdagmiddag afscheid hebben genomen van de spelers van Napoli.

Ancelotti was uiteindelijk anderhalf jaar in dienst van Napoli, dat momenteel een achterstand van zeventien punten heeft op koploper .

In zijn eerste jaar bij i Partenopei eindigde de voormalige keuzeheer van onder meer en op de tweede plaats in de Serie A.

In de werd de kwartfinale bereikt, nadat de derde plaats het hoogst haalbare was gebleken in de groepsfase van de Champions League.