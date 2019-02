Napoli-legende Marek Hamsik kiest voor megasalaris in China

Marek Hamsik verkast naar China.

De afgelopen dagen was al bekend dat de middenvelder op het punt stond om Napoli in te ruilen voor Dalian Yifang, maar nu is de overstap ook bevestigd door voorzitter Aurelio De Laurentiis. Zodoende komt er een einde aan een dienstverband van Hamsik van 11,5 jaar bij de Italiaanse topclub, waar hij is uitgegroeid tot een legende.

Napoli haalde Hamsik in de zomer van 2007 voor ongeveer 5,5 miljoen euro weg bij Brescia. De middenvelder speelde sindsdien 520 wedstrijden voor Napoli, met 121 doelpunten en 111 assists als resultaat. Hamsik is daarmee de speler met de meeste wedstrijden voor Napoli in de clubgeschiedenis. Tevens is hij met zijn aantal goals de topscorer van i Partenopei aller tijden.



Bij de club uit Napels groeide de Slowaak uit tot clubicoon. De 31-jarige aanvoerder wist nooit de landstitel te pakken met Napoli, maar won met de club wel twee keer de Italiaanse beker. De 110-voudig international gaat nu zijn grote liefde verlaten om een lucratief avontuur aan te gaan bij Dalian Yifang, waar Bernd Schuster momenteel de trainer is.



Naar verluidt verdient Napoli minimaal vijftien miljoen euro aan de transfer, een bedrag dat door bonussen nog met enkele miljoenen kan oplopen. Hamsik heeft voor drie jaar getekend bij de Chinese club en gaat volgens diverse Italiaanse media een flink salaris opstrijken. Hamsik mag namelijk rekenen op een vergoeding van circa negen miljoen euro per jaar.