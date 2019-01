'Napoli krijgt concurrentie van Barcelona in strijd om Hirving Lozano'

Barcelona gaat zich mengen in de strijd om Hirving Lozano, zo weten Sport en Mundo Deportivo zondagochtend te melden.

De Mexicaanse aanvaller van PSV wordt de laatste dagen door Italiaanse media in verband gebracht met een overstap naar Napoli. Ook Chelsea zou Lozano op de korrel hebben.

The Blues geven op dit moment echter de voorkeur aan de komst van een middenvelder en een spits. Na het vertrek van Cesc Fàbregas zijn Nicolò Barella van Cagliari en Leandro Paredes van Zenit in beeld om het middenrif van Chelsea te versterken. Om die reden heeft de komst van Lozano momenteel geen prioriteit voor de Londenaren. Napoli zou momenteel wel concreet bezig zijn met de komst van de vleugelaanvaller.



La Gazzetta dello Sport wist zaterdag te melden dat i Partenopei een bedrag van bijna dertig miljoen euro hebben geboden, terwijl Amin Younes als onderdeel van de deal de omgekeerde weg zou bewandelen. Daarnaast zouden er reeds gesprekken tussen de clubleiding van Napoli en zaakwaarnemer Mino Raiola over Lozano op het programma staan. De Italiaanse club zou nu in ieder geval nadrukkelijke concurrentie krijgen van Barcelona.



De Catalanen zijn volgens de Spaanse kranten van plan om binnenkort zelf een bod neer te leggen bij PSV. Sport en Mundo Deportivo schrijven dat de Eindhovenaren een bedrag van veertig miljoen wensen te ontvangen voor Lozano. De Mexicaan werd door PSV in de zomer van 2017 overgenomen van Pachuca. In anderhalf jaar kwam de aanvaller tot 34 doelpunten en 20 assists in 61 wedstrijden voor de Eindhovenaren.