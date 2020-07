'Napoli heeft eindelijk beet en plant medische keuring in voor recordaankoop'

Napoli wordt al enige tijd in verband gebracht met de komst van Lille OSC-spits Victor Osimhen en i Partenopei lijken eindelijk beet te hebben.

La Gazzetta dello Sport meldt namelijk dat de beoogde aanwinst voor trainer Gennaro Gattuso donderdag de medische keuring zal doorlopen. Zodra hij deze tests succesvol is doorgekomen, kan de transfer definitief afgerond worden.

De onderhandelingen liepen in de afgelopen tijd enige vertraging om nadat Osimhen van zaakwaarnemer was gewisseld en er gesteggel ontstond over de gage van zijn nieuwe vertegenwoordiger.

Over het bedrag dat met de overgang van Osimhen is gemoeid klinken tegenstrijdige geluiden vanuit Italië. Sky Italia rept over een bedrag van 50 miljoen euro plus 10 miljoen aan mogelijke bonussen, terwijl Goal Italië zelfs spreekt over een transfersom van 81 miljoen.

Wat wel duidelijk is, is dat de 21-jarige Nigeriaan de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis zal worden.

Het record staat nu nog op naam van Gonzalo Higuaín, die 7 jaar geleden voor 39 miljoen werd overgenomen van . ontving vorig jaar 38 miljoen uit Napels voor Hirving Lozano.



maakt door de aanstaande transfer van Osimhem een mooie winst. De jonge aanvaller streek pas vorig jaar neer bij les Dogues, die destijds veertien miljoen overmaakten naar het Belgische Charleroi om zijn komst mogelijk te maken.

Osimhen speelde 38 wedstrijden voor de Franse subtopper, waarin hij goed was voor 18 doelpunten. In 36 wedstrijden namens Charleroi kwam hij tot 20 goals.



Osimhen wordt in Italië beschouwd als de opvolger van Arkadiusz Milik. De Pool ligt nog een jaar vast bij en lijkt niet van plan om zijn contract te verlengen.

De 26-jarige aanvaller wordt onder genoemd bij onder meer competitiegenoot . Ook , , en worden naar voren geschoven als mogelijke gegadigden.