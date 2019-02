Napoli gaat optie in huurdeal met Arsenal lichten: "David blijft bij ons"

Napoli gaat David Ospina definitief overnemen van Arsenal, zo heeft trainer Carlo Ancelotti zondagavond bevestigd.

De sluitpost wordt dit seizoen gehuurd van the Gunners en bij de huurdeal werd een optie tot koop bedongen door de club uit de Serie A. Ospina kan voor vier miljoen euro definitief de overstap maken en van die optie gaat Napoli gebruik maken.

"David Ospina blijft volgend seizoen bij Napoli", aldus Ancelotti zondagavond tijdens de persconferentie na afloop van het doelpuntloze gelijkspel tegen Torino. De afgelopen periode dook er in Italië het gerucht op dat Napoli de keeper niet te vaak wilde gebruiken, omdat de optie tot koop verplicht zou worden bij een bepaald aantal gespeelde wedstrijden.



In de Italiaanse media kwamen reeds geruchten op gang over een vertrek van Ospina uit Napels. De Colombiaan is dit seizoen niet zeker van een basisplaats en met Alex Meret heeft hij een geduchte concurrent. Laatstgenoemde wordt dit seizoen gehuurd van Udinese en komende zomer voor een bedrag van 22 miljoen euro definitief overgenomen.



Ancelotti bevestigde zondagavond dat Ospina volgend seizoen de concurrentiestrijd aan gaat met Meret. "Ospina zou eigenlijk afgelopen donderdag spelen in de Europa League, maar het liep wat anders en ik heb hem daarom vanavond ingezet", aldus Ancelotti. "Ospina blijft bij Napoli volgend seizoen, ongeacht hoeveel wedstrijden hij speelt." Het contract van Ospina bij Arsenal loopt door tot medio 2020.