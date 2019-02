Nantes klaagt bij FIFA over betaling Sala

FC Nantes heeft bij de FIFA een klacht ingediend, omdat Cardiff City de termijn voor de eerste betaling van Emiliano Sala's transfersom heeft gemist.

Dat bracht de FIFA in een statement naar buiten. Emiliano Sala kwam eind januari om het leven bij een vliegtuigongeluk. De Argentijn zou een transfer maken van Nantes naar Cardiff City, maar op weg naar zijn nieuwe club stortte het vliegtuigje waarmee hij werd vervoerd in Het Kanaal.



Nantes en Cardiff waren tot een akkoord gekomen over een transfersom van zo'n 17,5 miljoen euro. De Franse club stemde ermee in dat de eerste deadline voor de betaling werd uitgesteld. Dinsdag is die deadline verstreken en The Bluebirds hebben dus nog geen geld naar Nantes overgemaakt.



Volgens de Fransen was de transfer afgerond voordat Sala verongelukte. Cardiff City betwijfelt echter of het vliegtuig waarmee Sala naar Wales vloog wel aan alle veiligheidseisen voldeed. Bovendien zou piloot David Ibbotson, wiens lichaam overigens nog steeds niet is gevonden, niet de juiste licentie hebben gehad.



Emiliano Sala speelde sinds de zomer van 2015 voor de club uit Ligue 1. Daarvoor stond de 28-jarige aanvaller onder contract bij Bordeaux, dat hem aan enkele kleinere Franse clubs verhuurde. Sala is de duurste transfer in de clubgeschiedenis van Cardiff.