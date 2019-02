Nantes bevriest rugnummer 9 als eerbetoon aan Emiliano Sala

Nantes heeft een emotioneel eerbetoon gebracht aan Emiliano Sala na bevestiging dat zijn lichaam is gevonden in het neergestorte vliegtuig.

Condoleances van over de hele wereld zijn uitgesproken voor familie en vrienden van de Argentijn die op weg naar Cardiff en bij een vliegtuigongeluk verongelukte. De club neemt in een emotioneel statement afscheid van Sala.

"FC Nantes had donderdag de immense droefenis om te horen dat het lichaam dat gevonden was van Emiliano Sala was. Dit nieuws maakt een einde aan een eindeloos en ondraaglijk wachten. Emiliano zal voor altijd een van de legendes zijn die grote geschiedenis voor FC Nantes heeft geschreven."

"Er zijn moeilijke ochtenden, nachtmerrieachtige ontwakingen, waarbij de ongelukkige realiteit ons treft. Emi is weg..."

"Emiliano Sala arriveerde in juli 2015 bij de club en wist de harten van de supporters van Nantes te veroveren. Met zijn werk, zijn verlangen en zijn vriendelijkheid zonder grenzen, eindigde hij als topscorer van de club in zijn drie seizoenen."

"De eerbetonen die nationaal en internationaal zijn uitgebracht, komen overeen met de speler en persoon die hij was. Vandaag hebben we een vriend, een getalenteerde speler en een voorbeeldige teamgenoot verloren."

"We mogen in dit drama de piloot en zijn gezin niet vergeten en hebben er vertrouwen in dat de autoriteiten hun zoektocht zullen voortzetten."

"Waldemar Kita, voorzitter van FC Nantes: "Ik heb de woorden niet. Het is een tragegie, ik ben verpletterd. Emiliano heeft zijn sporen achtergelaten. Daarom wil ik hem, net als vele fans, eren door het nummer 9 niet meer te gebruiken'."

"Nantes, zijn bestuur, zijn staf en zijn spelers, willen de families van Emiliano Sala en David Ibbotson hun diepste medeleven betuigen. We zullen je nooit vergeten Emi."

"Hij is een Argentijn die ooit opgeeft, Emiliano Sala, Emiliano Sala..."

Nantes heeft ook de beslissing genomen om van hun officiële clubwebstie een eerbetoon aan Sala te maken.

Iedereen die de site vrijdag bezoek, komt terecht op een homepage gewijd aan de 28-jarige Zuid-Amerikaan.