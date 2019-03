Nainggolan over Monchi: "Het bewijs dat het voetbal een valse wereld is"

Radja Nainggolan heeft in dienst van Internazionale met veel blessures te maken. In zijn tijd bij AS Roma was dat wel anders.

Door een spierscheurtje in zijn kuit mist Nainggolan zondag de kraker van Inter tegen aartsrivaal . "Ik moet er mee leren omgaan. Vroeger speelde ik elk jaar 50 wedstrijden zonder ook maar één blessure, nu val ik van de ene in de andere. Da's frustrerend", vertelt de 30-jarige middenvelder in een reportage van Het Laatste Nieuws.



Nainggolan probeert daarom zijn levensstijl aan te passen. "Als ik in een restaurant uit eten ging, zat ik er tot pakweg 1 uur - wat lachen met vrienden. Maar Inter heeft liever dat ik eten vanop de club meeneem. ’t Zijn kleine zaken die grote resultaten met zich kunnen meebrengen. Ik ben intussen vermagerd en ook half gestopt met roken. Het is niet gemakkelijk, maar het lukt me."



Il Ninja vertrok afgelopen zomer naar Inter, vanwege een conflict bij . "Ik had een meningsverschil met de sportief directeur (de intussen ontslagen Monchi, red.). Hij heeft zich niet professioneel gedragen ten opzichte van mij", vindt Nainggolan. "Nogmaals het bewijs dat het voetbal een valse wereld is."



"Had hij als een man gezegd: 'We willen u verkopen', dan had ik 'ça va' geantwoord. Maar hij heeft me geofferd, een mandaat gegeven aan makelaars om me te proberen verkopen in Turkije zonder dat ik van iets wist. 'Ik kan hier niet blijven', besefte ik. Het was hij of ik. Want was ik toch gebleven, had ik er - met mijn persoonlijkheid - elke dag een wereldoorlog kunnen ontketenen."