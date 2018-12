Nainggolan geschorst door Internazionale

Radja Nainggolan mist komende woensdag waarschijnlijk de thuiswedstrijd van Internazionale tegen Napoli. De Belg is door zijn club geschorst.

Inter meldt via de officiële kanalen dat Nainggolan 'om disciplinaire redenen' is bestraft. De club schrijft niet wat er precies is gebeurd, maar volgens Sport Mediaset kwam de flamboyante middenvelder zondag te laat opdagen voor de training. Zaterdag had Nainggolan nog een basisplaats tegen Chievo (1-1).





Tot nu toe verloopt de samenwerking tussen Inter en Nainggolan nogal moeizaam. Mede door blessureleed kwam de 30-jarige spelverdeler weinig aan spelen toe. Afgelopen zomer maakte hij voor een slordige 38 miljoen euro de overstap van AS Roma naar Milaan. Ook in Rome was zijn gedrag niet altijd onbesproken.Door de nieuwe schorsing, waarvan nog niet duidelijk is hoelang die duurt, eindigt een toch al niet zo sprankelend jaar voor Nainggolan in mineur. Bondscoach Roberto Martínez besloot hem niet te selecteren voor het WK in Rusland, waar de Rode Duivels de bronzen medaille veroverden. Vier jaar geleden was de speler er in Brazilië ook niet bij en hij kondigde daarom in mei van dit jaar zijn afscheid als international aan.