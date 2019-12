Nagelsmann schiet assistent ziekenhuis in op training RB Leipzig

Benjamin Glück ontbreekt zaterdagavond bij de Bundesliga-wedstrijd van RB Leipzig bij Fortuna Düsseldorf.

De assistent-trainer is door toedoen van nota bene hoofdtrainer Julian Nagelsmann in het ziekenhuis terechtgekomen.

Glück, die al jarenlang de video's voor Nagelsmannn verzorgt, kreeg een hard schot op een ongelukkige plek voor zijn kiezen.

"Donderdag bij een twee tegen twee-situatie vond er een ongelukkig moment plaats", legde Nagelsmann in aanloop naar het uitduel uit.

"Het kwam door een zeer hard schot van mij. Dat ving hij met het verkeerde lichaamsdeel op. Niet met zijn voet, maar met zijn hals en zijn gezicht. Het ging vervolgens niet zo goed met hem."

Nagelsmann bracht Glück zelf naar het ziekenhuis, waar schade aan de nervus vagus, de tiende hersenzenuw, werd geconstateerd.

De assistent-trainer moest de nacht van donderdag op vrijdag in het ziekenhuis doorbrengen en onduidelijk is of hij ook de afgelopen nacht in het ziekenhuis is gebleven. Daar is tot op heden nog niets van bekend.

Nagelsmann en Glück kennen elkaar al jaren en zijn goed met elkaar bevriend. De twee werken sinds 2013, toen nog bij de Onder-19 van TSG , met elkaar samen.