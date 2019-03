Nagelsmann blij met keuze voor Schreuder: "Alfred is een winnaar"

Julian Nagelsmann is blij met de keuze van TSG Hoffenheim voor Alfred Schreuder als nieuwe hoofdtrainer.

De huidige assistent-trainer van volgt na dit seizoen Nagelsmann op, die op zjin beurt aan de slag gaat bij RB Leizpig. De twee werkten eerder al samen bij en volgens de Duitse trainer is de rechterhand van Erik ten Hag een uitstekende keuze.

Schreuder werkte tussen 2016 en 2018 samen met de 31-jarige trainer. "Alfred is een winnaar die het DNA van Hoffenheim al in zich heeft. Hij is populair bij de spelers en een goed persoon. Ik wens hem veel geluk", reageert Nagelsmann tegenover BILD . Ook -aanvaller Kevin Volland, die bij Hoffenheim speelde onder het trainersduo, is enthousiast. "Hij is een goede keuze voor Hoffenheim. Hij brengt de Ajax-school."



Schreuder wordt bij Ajax opgevolgd door Christian Poulsen. Het contract van de assistent-trainer in Amsterdam loopt door tot medio 2020 en daarom ontvangt Ajax een vergoeding van Hoffenheim. Naar verluidt bedraagt die vergoedin een miljoen euro. "Alfred heeft al in gewerkt en kan daar deze zomer als hoofdtrainer aan de slag. Dat wil hij heel graag en wij hebben besloten daar niet voor te gaan liggen", aldus directeur spelersbeleid Marc Overmars.