"Nadien wilde Barcelona niets met mij van doen hebben, er werd niets verteld"

Gabriel Martinelli koos vorig jaar zomer voor een transfer naar Arsenal, maar hij had ook voor Manchester United of Barcelona kunnen kiezen.

Beide grootmachten lieten Martinelli meerdere keren stage lopen, maar kozen er uiteindelijk niet voor om de pas achttienjarige Zuid-Amerikaan een contract aan te bieden.

Martinelli blikt met Marca terug op de roerige zomermaanden. "Vlak voor de start van de São Paulo Cup bracht ik een aantal trainingsdagen door bij ", aldus de veelzijdige aanvaller van . "Ik was daar in totaal vijftien dagen."

"Barcelona stuurde mij een uitnodiging om op La Masia (jeugdcomplex van de club, red.) te komen trainen. Maar nadien wilden ze niets meer met mij van doen hebben, er werd mij verder helemaal niets verteld."

"Ik keerde terug bij Ituano, nam deel aan de São Paulo Cup en ging toen naar Arsenal", vervolgt Martinelli zijn terugblik. Spijt van de proefperiode in Barcelona heeft hij echter niet. Het spelen met talentvolle jeugdspelers was voor hem een openbaring. "Zien hoe zij trainden, de structuur van de club leren kennen en ook de stad zelf...Het was een droom die uitkwam."

Martinelli heeft vooral goede herinneringen aan Ansu Fati. "We zijn vrienden geworden. Hij heeft me veel geholpen en speelt nu in het eerste elftal. Ansu is iemand die het helemaal zelf heeft afgedwongen. Hij is heel erg nederig en was enorm gastvrij."

Martinelli is dit seizoen een van de spaarzame lichtpuntjes bij Arsenal. Naar verluidt volgt zijn verrichtingen in Londen met bovenmatige interesse. Martinelli weet zelf echter van niets. "Er is nog niets concreets op tafel gekomen. Mijn focus ligt volledig op mijn werk bij Arsenal en dat verdient ook alle aandacht."

Het contract van de aanvaller, met 10 doelpunten in 23 duels, loopt door tot medio 2024.